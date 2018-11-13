События

09:37 13.11.2018

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

2 мин читать
В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

В Северной Корее продолжают оставаться не менее 13 действующих засекреченных ракетных баз для размещения мобильных ракетных установок, способных осуществлять пуски ракет с ядерными боеголовками, сообщил эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча.

"Не похоже, что эти базы заморожены, работы продолжаются", - заявил газете The New York Times эксперт, который руководит северокорейскими исследованиями Центра.

По его словам, местонахождение 13 баз, о которых Пхеньян не уведомил Вашингтон, установлено, вместе с тем, их может быть до 20.

В соответствии с исследованиями Центра, базы находятся в подземных тоннелях и горных пещерах, ракетные установки могут в кратчайшие сроки быть выведены на позиции для осуществления пусков.

"Всех волнует то, что Трамп (президент США Дональд Трамп - ИФ) собирается заключить плохую сделку. Они (северокорейцы - ИФ) показали нам один испытательный полигон, демонтировали несколько других объектов, а взамен получат мирное соглашение", - сказал эксперт.

Заявления Виктора Ча прозвучали в условиях пробуксовки прогресса на пути денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с достигнутыми Д.Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностями на сингапурском саммите.

США заявляют, что санкции и давление на Пхеньян будут оставаться в силе до полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи.

КНДР требует смягчения санкционного режима в обмен на уже осуществляемые шаги в области отказа от ракетно-ядерной программы.

Теги: #сша #пхеньян #кндр
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Один из главных создателей супергероев Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в США

Южная Корея и КНДР начали ликвидацию пограничных постов

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Более 30 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса накануне выборов в самопровозглашенных республиках

Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Португалию

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

ПОСЛЕДНЕЕ

В Берлине предъявлены обвинения подозреваемому в мошенничестве с предметами наследия Джона Леннона

Полторак рассчитывает на принятие закона о закупках Минобороны вооружения и техники из-за границы напрямую

Абэ и Пенс на встрече в Японии обсудили вопросы торговли и денуклеризацию КНДР

Доллар дешевеет к евро и фунту после существенного укрепления к обеим валютам накануне

Трамп готовится сменить главу министерства внутренней безопасности

В Кривом Роге запущены 4 котельные Криворожской ТЭЦ

Навальный заявил о запрете ему выезда за границу

Порошенко поздравил Мустафу Джемилева с 75-летним юбилеем

Мужчина погиб в Израиле в результате ракетного пуска ХАМАС

В Кривом Роге запущены 4 котельные "Теплоцентрали"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА