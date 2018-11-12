События

10:02 12.11.2018

В селе на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину

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В селе Крупнодеринцы Оржицкий район Полтавской области ночью 11 ноября неизвестные повалили памятник Ленину, который местные жители отказывались демонтировать добровольно, сообщает интернет-издание "LB.ua".

Бюст повалили вместе с постаментом, но не разбили, "возможно, потому, что он оказался слишком крепким". Кто это сделал, пока не известно.

"Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила LB.ua, что вопрос демонтажа памятника по закону в декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки в местного населения и депутатов", - говорится в заметке.

Разъяснительная работа, которая проводилась с жителями и главой сельского совета, результатов не дала.

"Оржицкий отдел полиции в свою очередь, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА)", - говорится в заметке.

Теги: #ленин #полтавская_область #памятник
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