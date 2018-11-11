В КГГА просят водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов

В Киевской городской государственной администрации просят водителей учитывать возможные пробки в связи с проведением ремонтных работ на ряде мостов и рассчитывать больше времени на дорогу или выбирать альтернативные маршруты.

"Много мостов и дорог ремонтируют. Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранено, но медленно. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты", - отметил заместитель председателя головы КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, на Южном мосту в настоящее время осуществляется ремонт деформационных швов, который планируется завершить к концу декабря текущего года. На мосту Метро через Русановский пролив идет капремонт, где необходимо отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность. Объект является переходным, то есть завершение работ запланировано в следующем году. На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца текущего месяца.

Кроме того, на мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к выполнению будет готова в следующем году.