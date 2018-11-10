В Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве вечером в субботу, ночью и утром в воскресенье ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября в столице удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом. Необходимо также соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями, избегать резких маневров на дороге. При остановке включить аварийную световую сигнализацию.