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01:44 10.11.2018

Газовые турбины "SIEMENS" стали причиной аварии на ТЭС в Крыму

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Газовые турбины "SIEMENS" стали причиной аварии на ТЭС в Крыму

На Таврической (Симферпольськои) ТЭС, расположенной у Симферополя, зарегистрированы повреждения производственных цехов вследствие пусконаладочных работ газовых турбин "SIEMENS", сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия. Авария на объекте зафиксирована с помощью космической фотосъемки", – говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.

Отмечается, что по имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины "SIEMENS", которые завезены на территорию АР Крым в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Теги: #крым #сименс #авария #украина
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