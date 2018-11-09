События

18:28 09.11.2018

Помощницу Лещенко, пострадавшую в ДТП, после предоставления медпомощи отпустили домой

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Помощницу Лещенко, пострадавшую в ДТП, после предоставления медпомощи отпустили домой

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием народного депутата Сергея Лещенко.

"ДТП произошло на Большой окружной дороге: столкнулись автомобили "МАН" и "Фольксваген"", - сообщается на сайте полиции Киева.

По предварительной информации, в результате столкновения телесные повреждения получила и была госпитализирована пассажирка легкового автомобиля, после предоставления медицинской помощи ее отпустили. Народному депутату, который находился за рулем, и водителю "МАН" врачи предоставили помощь на месте происшествия.

"Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос относительно правовой квалификации события.

В сообщении полиции не указывается личность народного депутата, однако ранее в пятницу народный депутат Сергей Лещенко сообщил: "Со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет".

Парламентарий отметил, что сам он в результате происшествия не пострадал, однако его помощница, находившаяся с ним в автомобиле, отправилась в больницу. "Со мной все в порядке, обошелся без травм. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", - подчеркнул С.Лещенко.

Теги: #лещенко #дтп
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