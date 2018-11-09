События

17:55 09.11.2018

Суд продлил содержание под стражей экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева

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Суд продлил содержание под стражей экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева

Следственный судья Киевского районного суда г.Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения бывшему командиру роты Национальной полиции "Схидный корпус", основателю одноименного общественного движения Олегу Ширяеву.

"Подозреваемому Ширяеву Олегу Викторовичу срок содержания под стражей в государственном учреждении Харьковский следственный изолятор продолжить в рамках срока досудебного расследования до 12 декабря 2018 года включительно. Определить сумму залога в размере 1 млн 4 тыс. 340 грн", - говорится в определении, оглашенном судьей Н.Ефименко в пятницу.

Определение подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.

Как сообщалось, 13 сентября О.Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, О.Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил агентсу "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015 года. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал О.Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения О.Ширяеву.

Теги: #ширяев #суд
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