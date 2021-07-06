Суд взял под стражу одного из лидеров "Патриотов за життя" Ширяева

Киевский райсуд Харькова во вторник избрал меру пресечения одному из лидеров организации "Патриоты за життя", экс-командиру роты особого назначения МВД "Схидный корпус" Олегу Ширяеву.

"Ширяеву избрали содержание под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года. Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым", - сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, Ширяев был задержан в центре Харькова вечером 5 июля в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году.

"Подозреваемый не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения", - объяснил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

11 сентября 2018 года, в с.Занки группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

Между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла драка со стрельбой.

В тот же день были задержаны 22 человека, принимавших активное участие в захвате предприятия с оружием в руках. Им всем было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

13 сентября 2018 года после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в Занках был задержан О.Ширяев. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Олег Бех, на то время возглавлявший Главное управление Нацполиции в Харьковской области, пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

1 марта 2019 года следствие открыло материалы уголовного производства всем подозреваемым, в том числе и Ширяеву. Однако до сих пор обвинительные акты не направлены в суд, поскольку подозреваемые и их адвокаты не закончили знакомиться с материала