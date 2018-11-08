В Харьковской области откроют музей жертв Голодомора

К 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине состоится презентация издания второй книги "Национальная книга памяти жертв 1932-1933 годов в Украине. Харьковская область", сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ХОГА Михаила Черняка.

По его словам, презентация запланирована на 24 ноября.

"В первом разделе книги указаны имена 34,4тыс. жертв Голодомора из 11 районов Харьковской области. Во втором - опубликованы документы, а в третьем - иллюстрации. Отмечу, что значительная часть жертв, которые в те годы погибли от голода, - это дети. В перспективе рассчитываем подготовить к публикации третью книгу", - цитирует пресс-служба редактора сектора редакции книги "Реабилитированные историей", отдела анализа информации и издательства КП "РИЦ" Игоря Шуйского.

Кроме того, 24 ноября после возложения цветов на Мемориале жертвам Голодомора планируют открыть музей.

"Музей находится рядом с памятником. Здесь будут представлены вещи жертв и документы, которые мы собирали по всей области", - сказал начальник управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына .

По информации заместителя директора департамента массовых коммуникаций ХОГА Игоря Исаенко, 24 ноября в Харькове также планируется шествие от площади Конституции до Молодежного парка и Всеукраинская акция "Зажги свечу".