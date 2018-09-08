События

17:24 08.09.2018

В РПЦ обвинили Константинополь в вероломстве и пригрозили разрывом отношений в случае признания украинской автокефалии

1 мин читать

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу".

"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Митрополит Иларион заявил: "Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем".

Теги: #патриархат #церковь #москва #константинополь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев

Патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира

Глава УПЦ-КП ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года

Вселенский патриархат сможет предоставить автокефалию Украинской церкви без согласования с Москвой - Порошенко

В Москве неизвестный напал с "травматом" на полицейских у посольства Камбоджи

УПЦ-КП считают правопреемницей утвержденной в Киевской Руси церкви вчетверо больше украинцев, чем УПЦ (МП) – соцопрос "Рейтинг"

В МИД Украины осуждают и расценивают как провокацию препятствование строительству храма УГКЦ в Белой Церкви

При въезде в Россию украинца избили, вероятно - пограничники РФ

Суд назначил 15 суток и штраф участникам акции Pussy Riot, которые выбежали в полицейской форме на поле "Лужников" в финале ЧМ

Папа Римский одобрил новое положение церковного катехизиса, провозглашающее неприемлемость смертной казни

ПОСЛЕДНЕЕ

Разыскиваемый осужденный найден на территории СИЗО

В МинВОТ заявили, что нет потребности в эвакуации населения из Херсонской области

В Харькове пограничники задержали группу нелегалов из Вьетнама

Киев собирает информацию по химическому выбросу в оккупированном Крыму для обращения в ОЗХО

После химического выброса в оккупированном Крыму за медпомощью обратился 61 украинский пограничник

У жительницы Луганской области полиция нашла гранатомет

Луценко анонсировал подачу представления в Раду о снятии неприкосновенности с нардепа, причастного к коррупции в оборонпроме

Погода: ожидаются дожди и понижение температуры

Вода в Авдеевке будет подаваться почасово из резервуара в связи с остановкой ДФС

В Одессе две девушки ранили ножом иностранца и ограбили его

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА