В РПЦ обвинили Константинополь в вероломстве и пригрозили разрывом отношений в случае признания украинской автокефалии

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу".

"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Митрополит Иларион заявил: "Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем".