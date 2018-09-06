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14:43 06.09.2018

Глава МВД ФРГ назвал миграцию корнем всех проблем в Германии

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Глава МВД ФРГ назвал миграцию корнем всех проблем в Германии

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что большой приток иммигрантов в Германию имеет крайне негативное влияние на политику страны и немецкое общество.

"Миграция является корнем всех политических проблем в нашей стране. Я говорю об этом уже три года", - сказал министр в интервью немецкой газете "Райнише пост", опубликованном в четверг.

При этом Х.Зеехофер отметил, что многие немцы связывают обеспокоенность в социальной сфере именно с миграционным вопросом.

По словам главы МВД Германии, в рамках выработки решения миграционной проблемы на европейском уровне присутствует порядок. "К примеру, возьмем соглашение по миграции с Италией: за каждого беженца, которого мы возвращаем, мы должны взять другого. Это игра, которая ведет к нулевому результату, она способствует установлению порядка, не ограничению миграции", - считает министр.

Заявление о миграции как о серьезной проблеме для ФРГ Х.Зеехофер сделал после инцидента в Хемнице.

В Хемнице 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, по городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме этого, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Ситуация получила большой общественный резонанс. По делу об убийстве уже задержаны два подозреваемых, третий объявлен в розыск. Накануне был выдан ордер на его задержание, но выяснилось, что мужчина "покинул место жительства".

Теги: #зеехофер #германия
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