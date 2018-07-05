Боевики в течение дня обстреляли позиции ВСУ на всех направлениях

На протяжении дня четверга (с 7.00 до 18.00) боевики продолжили нарушать установленное "хлебное перемирие", 6 раз открыв провокационный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"На Луганском направлении враг обстреливал наши позиции вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов. На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов. На Горловском направлении позиции Объединенных сил у Пивденного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Кроме этого на Донецком направлении боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия ВСУ у Авдеевки. На Мариупольском направлении - вели беспокоящий огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям близ Водяного.

"Потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять", - говорится в информации.