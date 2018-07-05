Защита Балуха будет обжаловать приговор в деле о "дезорганизации" работы ИВС

Защита украинского политзаключенного Владимира Балуха намерена подать апелляцию на приговор подконтрольного России Раздольненского районного суда в Крыму (5 лет колонии и штраф) по обвинению в "дезорганизации" работы изолятора временного содержания, сообщила адвокат украинца Ольга Динзе.

"Сторона защиты намерена подавать апелляцию, поскольку приговор является незаконным и необоснованным. Доводам стороны защиты не дана вообще никакая оценка. Если говорить о перспективах с учетом того, что ранее Верховный суд по другому уголовному делу уже возвращал дело в отношении Владимира Балуха на новое судебное рассмотрение в связи с существенными процессуальными нарушениями, я считаю, что у нас есть шансы если не на оправдательный приговор, то хотя бы на снижение размера наказания, который является необоснованным", - сказала О.Динзе в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

По ее словам, в описательной части приговора есть явные противоречия: "Суд говорит и в показаниях потерпевшего следует, что он толкнул Балуха, после чего далее суд говорит о том, что доводы Балуха о том, что потерпевший нанес удар ему, не подтвердились. То есть имеются явные противоречия. Там потерпевший не отрицает, что он ударил Балуха в область спины, после чего Балух наотмашь левой рукой, возможно, задел самого потерпевшего".

Она отметила, что приговор суда не содержит правовой оценки того, что действия В.Балуха были самозащитой после провокаций.

Отвечая на вопрос, планируется ли обращение в международные суды, О.Динзе сказала: "Этим будет заниматься Крымская правозащитная группа. Насколько я знаю, они готовили документы для обращений в ЕСПЧ".

Как сообщалось, в четверг, 5 июля, Раздольненский райсуд приговорил В.Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). Его приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел. В приговоре судья озвучила, что В.Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями".

В этот же день было обнародовано письмо В.Балуха к украинцам, в котором он поблагодарил за поддержку. Он также подчеркнул, что Россия держится на пропаганде, страхе и расправе с несогласными.

2 июля российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению В.Балуха "в дезорганизации работы изолятора временного содержания (ИВС)", а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тыс. руб. (4 тыс. грн). Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника ИВС в пос.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что В.Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это В.Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил украинскому активисту меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.

В.Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.