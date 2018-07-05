Украинский консул 11-12 июля попытается посетить политзаключенного в РФ Клыха, находящегося в психбольнице - Денисова

Украинский политзаключенный в РФ Станислав Клых действительно находится в психиатрической больнице, 11-12 июля его попытается посетить украинский консул, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Только что по телефону поговорила с Тамарой Клых - мамой Станислава Клыха. Мама Станислава подтвердила, что на сегодня ее сын действительно находится в психиатрической больнице…Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень болен. Информация из СМИ, по словам Тамары Ивановны, о хорошем самочувствии Станислава Клыха, предоставленная российским омбудсменом, устарела", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она выразила обеспокоенность тем, что С.Клых попросил детские книжки, а во время его встречи с матерью 2 месяца назад он "тоже все время говорил о детстве".

"Сейчас Тамара Клых не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, у нее большие проблемы со здоровьем. Все же ей 75 лет. Ей звонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят. Консульство контролирует ситуацию, и, слава Богу, что стало известно местонахождение Станислава", - написала украинский омбудсмен.

Также Л.Денисова отметила, что мать политзаключенного хотела бы, чтобы украинского омбудсмена допустили к С.Клыху, поскольку не доверяет той информации, которую получает из разных источников относительно своего сына.

. "Я еще раз буду обращаться к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, чтобы она способствовала моему визиту к нашим политзаключенным, которые находятся в России и, в первую очередь к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру-Усеин Куку", - сообщила она.