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15:04 04.07.2018

Кабмин распределил 150 млн грн субвенции на строительство и реконструкцию дворцов спорта в 2018 году

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Кабмин распределил 150 млн грн субвенции на строительство и реконструкцию дворцов спорта в 2018 году

Кабинет министров Украины распределил 150 млн грн государственной субвенции местным бюджетам на строительство и реконструкцию дворцов спорта в 2018 году.

Согласно решению, которое принято на заседании правительства в среду, по 27 млн грн выделено на строительство новых дворцов спорта в Виннице, Тернополе, Черкассах, Хмельницком и Львове, а также 15 млн грн – на строительство универсального спортзала спортивного комплекса "Областная специализированная спортивная школа олимпийского резерва".

Теги: #субвенции #реконструкция #дворец_спорта #кабмин
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