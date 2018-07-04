Кабмин распределил 150 млн грн субвенции на строительство и реконструкцию дворцов спорта в 2018 году

Кабинет министров Украины распределил 150 млн грн государственной субвенции местным бюджетам на строительство и реконструкцию дворцов спорта в 2018 году.

Согласно решению, которое принято на заседании правительства в среду, по 27 млн грн выделено на строительство новых дворцов спорта в Виннице, Тернополе, Черкассах, Хмельницком и Львове, а также 15 млн грн – на строительство универсального спортзала спортивного комплекса "Областная специализированная спортивная школа олимпийского резерва".