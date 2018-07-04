События

14:15 04.07.2018

Решивший пострелять из окна своей квартиры тбилисец случайно убил тестя замминистра обороны Грузии

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Решивший пострелять из окна своей квартиры тбилисец случайно убил тестя замминистра обороны Грузии

Сотрудники грузинской полиции задержали в среду 62-летнего жителя Тбилиси, устроившего "безадресную" стрельбу из окна своей квартиры, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 67-летний мужчина, проживавший в доме напротив.

Как сообщают грузинские СМИ, погибший оказался тестем заместителя министра обороны Грузии Георгия Бутхузи.

В сообщениях со ссылкой на очевидцев отмечается, что мужчина находился в своей квартире расположенного в районе Варкетили многоэтажного дома, когда влетевшая в окно пуля попала ему в грудь.

В МВД Грузии заявили журналистам, что по обвинению в совершении убийства задержан мужчина 1956 года рождения.

Следствием установлено, что обвиняемый из окна своей квартиры произвел "безадресный выстрел" в сторону улицы из оформленного на него револьвера системы Нагана, отметили в ведомстве.

"В результате выстрела пулевое ранение в область груди получил находившийся в корпусе напротив мужчина 1953 года рождения, который скончался на месте", - сообщили в МВД.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Теги: #грузия #оборона #убийство
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