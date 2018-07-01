В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с 53 пассажирами

В Дубенском районе (Ивано-Франковская обл.) перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло на 395 км трассы Киев-Чоп между селами Птичье и Верба.

Спасатели установили, что пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. На момент происшествия в автобусе находились 53 человека, автобус следовал по маршруту Яремче-Киев.

В ведомстве отметили, что одна группа спасателей сняла клеммы с аккумулятора автобуса для предупреждения угрозы короткого замыкания и возгорания машины.

Другая группа помогала шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, и передала их работникам скорой медицинской помощи.