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12:18 01.07.2018

В Москве неизвестный захватил заложников в магазине

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В Москве неизвестный захватил заложников в магазине

Сегодня, 1 июля, примерно в 11 часов утра в Москве неизвестный захватил в заложники персонал и несколько покупателей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Об этом сообщает 112 Украина

Как сообщается, одна из заложниц, вероятно, сотрудница магазина, получила ножевое ранение. Также сообщается, что злоумышленник потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей С ним на данный момент ведутся переговоры.

Позже агентство "ТАСС" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что полиция проверяет информацию о захвате заложников.

Теги: #заложники #москва
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