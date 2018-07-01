В Москве неизвестный захватил заложников в магазине

Сегодня, 1 июля, примерно в 11 часов утра в Москве неизвестный захватил в заложники персонал и несколько покупателей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Об этом сообщает 112 Украина.

Как сообщается, одна из заложниц, вероятно, сотрудница магазина, получила ножевое ранение. Также сообщается, что злоумышленник потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей С ним на данный момент ведутся переговоры.

Позже агентство "ТАСС" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что полиция проверяет информацию о захвате заложников.