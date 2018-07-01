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12:02 01.07.2018

Южная Корея и КНДР возобновили работу линии связи между ВМС и военными кораблями

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Линия связи между военно-морскими силами и военными кораблями Южной Кореи и КНДР, прерванная 10 лет назад, была восстановлена в воскресенье, сообщили южнокорейское министерство обороны.

В сообщении отмечается, что пробный сеанс связи между патрульным кораблем ВМС Северной Кореи и ВМС Южной Кореи был успешно осуществлен в воскресенье.

Договоренность о восстановлении линии связи была достигнута в рамках саммита двух корейских государств в апреле как одна из мер по снижению военной напряженности.

Теги: #южная_корея #вмс #кндр
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