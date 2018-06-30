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11:55 30.06.2018

США подумывают над выводом своих военных из Германии

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Пентагон проводит оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии на фоне роста напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

The Washington Post, ссылаясь на ознакомленные с соответствующей работой источники, сообщает, что возможность вывода контингента заинтересовала президента США Д. Трампа ранее в этом году, поскольку он был недоволен масштабом присутствия США и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

Представитель Совета по нацбезопасности США заявил, что Белый дом не просил Пентагон проводить анализ передислокации войск в Германии, однако ведомство постоянно проводит подобную оценку.

Представитель Пентагона Эрик Паон сказал, что США не планируют полностью или частично выводить войска из Германии. Он заявил, что подобные исследования в Пентагоне проводятся регулярно, пишет The Washington Post.

В то же время, по информации источников, сценарии, которые рассматриваются в исследовании Пентагона, включают масштабное возвращение американских военных в Германии или же полную или частичную передислокацию американцев из Германии в Польшу, которая выполнила цель НАТО в отношении расходов 2% от ВВП на оборону.

Теги: #сша #военные #германия
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