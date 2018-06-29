В Киеве построят музей Революции Достоинства по проекту немецких архитекторов

Музей Революции достоинства построят по проекту немецких архитекторов Яна Кляйхуса (prof. Jan Kleihues) и Йоханеса Кресснера (Johannes Kressner).

В пресс-службе министерства культуры сообщили, что по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" немецкого архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH".

Также отмечается, что на объявленный Кабинетом министров Украины открытый анонимный конкурс по проектам музея и мемориального комплекса поступило 66 заявок из 12 стран мира.

Лучший проект мемориала определили в феврале 2018 года. Вторая стадия конкурса касалась проекта самого музея уже с учетом вида мемориальной части. В финале соревновались шесть проектов.

Кроме того, компания-победитель известна проектами во многих странах, сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

По словам победителей конкурса Я.Кляйхуса и Й.Кресснера, суть проекта музея в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш к музею и это будет финальная точка "пути памяти".

Также Я.Кляйхус отметил, что они были свидетелями событий разделения Берлина на восточный и западный, и что если бы не случилась революция, они не имели бы того, что имеют сейчас.

"Поэтому с большим уважением, пропустив сквозь себя личный опыт, отнеслись к процессу разработки архитектурного проекта Музея вашей революции", - подчеркнули авторы.