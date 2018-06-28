События

13:30 28.06.2018

Состояние Сенцова удовлетворительное, но есть опасения - Москалькова

1 мин читать
Состояние Сенцова удовлетворительное, но есть опасения - Москалькова

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Т.Москалькова "Интерфаксу" после посещения О.Сенцова.

Она отметила, что в отношении О.Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Т.Москалькова.

Ранее к колонии прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, консул Украины в Екатеринбурге, украинские журналисты. Л.Денисову не пустили в колонию для посещения О.Сенцова.

О.Сенцова держит голодовку в колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе 46-й день. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Теги: #колония #сенцов #голодовка #москалькова #посещение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинского омбудсмена до сих пор не пускают в российскую колонию для посещения Сенцова

Москалькова прибула в ЯНАО, проте спільне з Денісовою відвідування Сенцова не планується

Москалькова прибыла к колонии "Белый медведь" для встречи с Сенцовым

Денисова прибыла к колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова

Денисова: отмечаю День Конституции в Лабытнанги, уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Сенцов

Омбудсмен РФ заявила, что не собирается писать за Сенцова прошение о помиловании

Денисова просит Москалькову о содействии во встрече с моряками "ЯМК-0041" на территории украинского Генконсульства в Ростове-на-Дону

Денисова увязывает посещение Москальковой Одинцова с возможностью ей посетить Сущенко

Омбудсмен РФ уверяет, что врачи не видят угроз для жизни Балуха

ЕСПЧ ожидает до 27 июня информацию от РФ о состоянии здоровья Сенцова – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным в РФ и Крыму

Боевики вновь сорвали разведение сил в Станице Луганской - СЦКК

Посол Швейцарии в Украине попал в ДТП с участием трех авто во Львовской области

Обвиняемую в смертельном ДТП в центре Харькова вывозили в ЦКБ на обследование - прокуратура

Останки Франко планируется вынести из мавзолея в июле - испанский премьер

В Днепре открылся первый в Украине инклюзивный парк

Лидеры Украины поздравили украинцев с Днем Конституции

Палата представителей Конгресса США отклонила еще один законопроект о мигрантах, получивший поддержку Трампа

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены более 140 населенных пунктов

ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Крыму и Донбассу в два больших производства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА