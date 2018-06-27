События

12:50 27.06.2018

Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения у админграницы с Крымом

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Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения у админграницы с Крымом

Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели учения у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщил пресс-центр ВМС, командование морской пехоты Военно-морских сил с артиллерийскими подразделениями отработали на территории Херсонской области оборону морского побережья и уничтожение противника, который осуществлял наступление с оккупированных территорий.

"Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью", - отмечается в сообщении.

Теги: #крым #учения #вмс_всу
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