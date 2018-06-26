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19:00 26.06.2018

Боевики с семи утра 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики с семи утра 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования во вторник с 7.00 до 18.00 пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет.

"С 7-ми утра и до 18-ти противник продолжал вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из них – из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в вечерней сводке на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

За этот период потерь среди военнослужащих ООС нет, потери противника уточняются.

В сводке указано, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где НВФ применял против украинских военных минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

На Донецком направлении обстрелы не зафиксированы.

"Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, неуклонно соблюдают Минские договоренности", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #оос #боевики #обстрелы
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