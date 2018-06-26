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17:09 26.06.2018

Москалькова выступает за нормативное регулирование между Украиной и РФ вопроса посещения консулами арестованных и заключенных лиц с двойным гражданством

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Москалькова выступает за нормативное регулирование между Украиной и РФ вопроса посещения консулами арестованных и заключенных лиц с двойным гражданством

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за нормативное регулирование между Украиной и Российской Федерацией вопроса посещения консулами двух стран арестованных и заключенных лиц, имеющих дойное гражданство.

"Очень важно сегодня нам всем прийти к нормативному акту между двумя государствами: Россией и Украиной, в которых можно было бы определить права людей с двумя гражданствами, с неопределенным статусом. Мне кажется, что было бы правильно, чтобы консулы допускались к этим людям", - сказала Т.Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве во вторник.

По ее словам, было бы целесообразно такое законодательное урегулирование, при котором российский консул допускался бы к гражданам с двойным гражданством на территории Украины, а украинский консул – к таким гражданам в РФ.

Кроме того, российский омбудсмен высказала мнение, что ее украинской коллеге Людмиле Денисовой следует делать согласованные шаги в посещении арестованных и заключённых на территории РФ, а не идти на заранее негативный результат.

"Денисова знает, как можно было бы достичь цели. Мне кажется, нужно делать согласованные шаги, а не идти на заведомо отрицательный результат", - сказала Т.Москалькова, комментируя информацию о том, что российского омбудсмена пустят к М.Одинцову в Лукьяновское СИЗО только если Л.Денисова одновременно зайдет Лефортовское СИЗО для посещения осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

Теги: #заключенные #омбудсмены #москалькова #посещение
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