К нападению на цыганский табор возле Львова причастны школьники и учащиеся ПТУ – полиция

Причастными к нападению на цыганский табор возле Львова, в результате которого один его житель был убит и еще четверо были ранены, являются ученики одной из местных школ и профтехучилища, сообщает начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"К нападению причастны ученики одной из средних школ Львова и одного из высших профессиональных училищ", - рассказала С.Добровольская агентству в понедельник.

По ее данным, полиция проверяет причастность к нападению на табор еще 6 несовершеннолетних.

В данное время 7 подростков и 20-летний организатор нападения задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Всем 8 задержанным объявлено подозрение по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерия Середу сообщило, что к нападению причастны ученики трех средних школ Львова.

По факту нападения на табор открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды), ч.1 ст.304 (втягивание несовершеннолетних в преступной деятельность) УК.

Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие нападения неизвестных на ромский табор на окраине Львова поздно вечером 23 июня. Ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. Правоохранители задержали 8 человек, в том числе и организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что, по меньшей мере, двое пострадавших, в том числе ребенок с мамой, были выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Также он рассказал о взятии под защиту правоохранителями пострадавших жителей табора.