Серьезной проблемой остается недопуск международных организаций к местам удерживания украинцев на Донбассе – глава СБУ

Недопуск международных организаций к местам удерживания пленных на Донбассе остаётся серьезной проблемой, констатирует глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

На совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в понедельник в Киеве глава СБУ рассказал, что с начала конфликта спецслужба занимается документированием фактов нечеловеческого обращения с украинскими гражданами, оказавшимися заложниками на Донбассе.

"На сегодняшний день одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций на оккупированные территории, к местам, где удерживаются граждане Украины", - отметил В.Грицак.

Глава СБУ выразил убеждение, что это является свидетельством того, что "российская оккупационная власть боится показать те места, где фактически по надуманным обвинениям содержатся наши узники в нечеловеческих условиях".

По его словам, пленные украинцы, как правило, удерживаются, не имея никакого правового статуса.

В.Грицак также отметил важность международной поддержки в освобождении заложников ввиду того, что этот процесс блокируется российской стороной и используется как средство политического давления.