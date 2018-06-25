Боевики 22 раза обстреляли позиции сил ВСУ в воскресенье, один военный погиб, четверо получили ранения
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушали режим прекращения огня, из них 10 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.
"За прошедшие сутки, 24 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП … В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и 4 военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в понедельник утром.
На луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там боевики применяли артиллерию калибром 122-мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.
На мариупольском направлении ситуация осложнилась в районе Водяного, где боевики вели огонь из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность боевиков наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.
"В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении, Гнутово и Широкино - на Мариупольском. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в пресс-центре штаба ООС.