Тысячи манифестантов требуют признания результатов выборов мэра Кишинева

Массовая акция протеста против признания недействительными результатов выборов мэра Кишинева проходит в воскресенье в столице Молдовы.

Протестующие собрались перед зданием мэрии Кишинева, после чего пошли на Площадь Великого Национального собрания в центре Кишинева. Они несут флаги Молдовы и Европейского Союза, а также множество транспарантов с требованиями об утверждении результатов выборов мэра Кишинева и против "коррумпированной юстиции", которая признала выборы недействительными.

Манифестанты скандируют: "Мы не отступим!", "Мы - народ!", "Нэстасе - мэр!" и т.д.

Организаторам акции стали сторонники лидера проевропейской партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе, который на выборах мэра Кишинева 3 июня набрал наибольшее количество голосов. Однако суд признал результаты выборов недействительными.

Сотни полицейских оцепили центральную площадь Кишенева, кордоны окружили здание правительства. Полиция следит за порядком, но в действия манифестантов не вмешивается. Сотрудники правоохранительных органов сообщили на пресс-конференции в пятницу, что было выявлено несколько человек, которые через социальные сети призывают и подстрекают к насилию на протесте в воскресенье.

Как уже сообщал "Интерфакс", во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе получил 52,57% голосов избирателей, в то время как его конкурент - кандидат от Партии социалистов Иван Чебан - только 47,43%. Сразу после выборов И.Чебан признал свое поражение и поздравил А.Нэстасе с победой. После этого, социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.

19 июня, суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. В частности, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. Апелляционная палата 21 июня, оставила в силе решение суда первой инстанции. А.Нэстасе оспорил решение суда в Высшей судебной палате, заседание которого намечено на понедельник.

Решение суда подвергли критике сами кандидаты в мэры Кишинева, президент Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип, руководители Европейского Союза и Совета Европы, глава делегации Евросоюза в Молдове, посольство США в Кишиневе.