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16:18 24.06.2018

Боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в полосе отвода

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Боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в полосе отвода

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что боевики, действующие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружение вне пределов мест хранения и в нарушение расстояний отвода, что противоречит Минским соглашениям.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе Донецка расположения 31 танка разной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортеров (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальськ Луганской области наблюдатели Миссии выявили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т- 64), 2 самоходных гаубицы (2С1) и 2 противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира")", - сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Также наблюдатели Миссии выявили на полигоне возле пгт Бугаевка Перевальского района Луганской области 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемых гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка разной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Саны"), которые находилась вне места хранения. На железнодорожной станции "Дебальцево" была выявлена разгрузка 4 крытых вагонов с боеприпасами, а также зафиксировано передвижение артиллерийских систем разного калибра из г.Горловка в направлении пгт Гольмовский.

В сообщении отмечается, что такие действия следует расценивать, как подготовку боевиками техники и вооружения к применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения Донбасса. "Украинская сторона СЦКК расценивает отмеченное, как полную заинтересованность вожаков оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #вооружение #боевики
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