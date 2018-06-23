В Донецкой области задержан боевик с позывным "Святой"

Боевик с позывным "Святой" задержан 20 июня в городе Бахмут (Донецкая область), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Правоохранители также создали предпосылки для установления широкого круга причастных к террористической деятельности так называемой "ДНР", отмечается в сообщении.

30-летний гражданин Украины сознался, что в сентябре 2014 года добровольно вступил в батальон "Восток" так называемой "ДНР".

"Пройдя начальную военную подготовку, боевик выполнял задания на блокпостах и в дальнейшем – на передовых позициях врага вблизи Донецка", - информирует пресс-служба.

В Национальную полицию отправлено сообщение по признакам правонарушения, предусмотренного второй частью статьи 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных формирований).

Следственные действия продолжаются.