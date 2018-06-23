События

14:54 23.06.2018

Несколько сотен нелегалов перехвачены у побережья Испании

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Несколько сотен нелегалов перехвачены у побережья Испании

Не менее 418 мигрантов спасены в субботу у испанских берегов в рамках трех операций, проведенных в субботу сотрудниками морской спасательной службы Испании, сообщает испанская общественная организация "Спасение на море".

По ее данным, всего перехвачены 15 лодок: 262 человека спасены в Гибралтарском проливе, они отправлены в порты Тарифа и Барбате в Андалусии, 27 человек спасены в Средиземном море между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко, еще 129 человек были обнаружены на лодке в Атлантическом океане у острова Гран-Канария.

Теги: #испания #нелегалы
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