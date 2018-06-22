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15:45 22.06.2018

Верховный суд назначил почерковедческую экспертизу подписи Саакашвили на его заявлении о получении гражданства Украины

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Верховный суд назначил почерковедческую экспертизу подписи Саакашвили на его заявлении о получении гражданства Украины

Кассационный административный суд Верховного суда назначил проведение почерковедческой экспертизы подписи лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на заявлении, которое он подавал при получении гражданства Украины.

На заседании в пятницу суд удовлетворил ходатайство адвокатов М.Саакашвили от 11 мая, в котором они просили назначить экспертизу подписи экс-президента Грузии на заявлении 2015 года, которое стало основанием для лишения экс-президента Грузии гражданства Украины указом президента Петра Порошенко летом 2017 года и которое М.Саакашвили и его представители считают сфальсифицированным.

Адвокаты утверждают, что данное заявление является поддельным, поскольку в подаваемом в 2015 году документе М.Саакашвили сообщал о существующих в отношении него в Грузии уголовных делах, а заявление, которое имеется в материалах миграционного дела не содержит данных сведений.

Верховный суд назначил проведение почерковедческой экспертизы в Киевском институте судебных экспертиз и рекомендовал привлечь к этой процедуре международного эксперта.

Адвокат Руслан Чернолуцкий подчеркнул, что сторона М.Саакашвили настаивает на обязательном участии международного эксперта из Нидерландов и считает, что институт судебных экспертиз должен учесть рекомендации, которые содержатся в решении суда.

Р.Чернолуцкий также указал, что в Верховный суд поступили оригиналы документов с подписью М.Саакашвили, которые были истребованы судом по ходатайству адвокатов для проведения данной почерковедческой экспертизы. При этом, по его словам, из 15 затребованных судом документов из Одесской областной государственной администрации поступил всего лишь один с оригиналом подписи М.Саакашвили.

"От ГМС поступило заявление о получении гражданства и ряд других, от администрации президента заявление о назначении на должность губернатора и другие, но из Одесской ОГА только распоряжение Михеила Саакашвили на должности губернатора от 30 мая 2015 года. А в ОГА сообщили, что якобы от этой даты и до 9 ноября 2016 года других оригиналов документов с подписью Саакашвили нет", - подчеркнул адвокат.

По его мнению, такие действия содержат признаки возможных фальсификаций документов.

"Не может быть такого, чтобы человек за два года в должности подписал только один документ", - указал Р.Чернолуцкий.

Теги: #экспертиза #суд #подпись #саакашвили
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