События

10:51 22.06.2018

Возле Рады проходит митинг "за традиционную семью"

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Возле здания Верховной Рады в Киеве около 300 человек проводят акцию в поддержку традиционных семей и выступают против проведения ЛГБТ-маршей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники митинга выстроились по обе стороны автодороги по ул.Грушевского, возле здания парламента на участке между пересечениями с ул.Липской и ул.Шелковичной.

Активисты держат плакаты и баннеры с надписями "Запретить пропаганду гомосексуализма", "Дети имеют право на маму и папу", "Папа, мама и ребенок – это здоровая Украина", "Марш равенства на крови - вот лицо ЛГБТ". Также митингующие держат несколько государственных флагов, партийные флаги отсутствуют. Среди участников акции есть несколько молодых людей в футболках с надписью "Национальный корпус".

К митингующим подошел народный депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, который высказался в поддержку их лозунгов.

Также участники акции раздают прохожим листовки, в которых выдвигают требования к президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, министру внутренних дел не содействовать организации "Марша равенства" и провести расследование событий, которые имели место во время проведения последнего шествия в поддержку ЛГБТ.

Кроме того, в листовках содержится призыв "прекратить анти-семейную и гендерную пропаганду в школах", а также выступают против адаптации законодательства к европейским стандартам в сфере семейного и гражданского права, что предусмотрено "Планом действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года", который правительство утвердило в 2015 году.

Теги: #акция #рада #семья
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