Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

Новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации вместо станет генерал Службы безопасности Украины Александр Куць, сообщил экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский

"Кабинет министров утвердил (в среду - ИФ) генерала Александра Куця - СБУ - на должность (главы Донецкой ОВГА - ИФ). Я думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и выдаст указ. И потом будет представлять (нового главу ОВГА --ИФ) на Донетчине", - сказал П.Жебривский в эфире "5 канала"

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в августе 2017 года. Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.