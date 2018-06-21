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06:59 21.06.2018

Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

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Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

      Новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации вместо станет генерал Службы безопасности Украины Александр Куць, сообщил экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский

      "Кабинет министров утвердил (в среду - ИФ) генерала Александра Куця - СБУ - на должность (главы Донецкой ОВГА - ИФ). Я думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и выдаст указ. И потом будет представлять (нового главу ОВГА --ИФ) на Донетчине", - сказал П.Жебривский в эфире "5 канала"

      Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в августе 2017 года. Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.

Теги: #донецк #овга #глава
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