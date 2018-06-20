На Донбассе с начала суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе с начала суток среды боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С полуночи и по состоянию на 9:00 утра зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела. В частности, ночью на луганском направлении наши укрепления возле Новоалександровки были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины в среду.

Вблизи Павлополя, Лебединского и Широкино позиции украинских сил были обстреляны боевиками из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Потерь в рядах украинских войск нет.