На Донбассе с начала суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных
В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе с начала суток среды боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.
"С полуночи и по состоянию на 9:00 утра зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела. В частности, ночью на луганском направлении наши укрепления возле Новоалександровки были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины в среду.
Вблизи Павлополя, Лебединского и Широкино позиции украинских сил были обстреляны боевиками из стрелкового оружия.
Украинские военные открывали огонь в ответ.
Потерь в рядах украинских войск нет.