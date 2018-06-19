Мининфраструктуры предлагает временно разрешить видеосъемку частного жилья украинских чиновников

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время общественного обсуждения проекта "Правил предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины", проходившем в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник, предложил ввести временный регламент, которым разрешались и поддерживались бы съемки частного жилья чиновников.

"Отдельным пунктом я попросил ввести временный регламент, что съемки частного жилья чиновников разрешаются, поддерживаются и всячески поощряются. У нас были отдельные спекуляции относительно этого вопроса и я хотел бы еще раз заверить, что эти два документа, которые сегодня обсуждаются (временный порядок использования авиапространства и авиационные правила – ИФ), никоим образом не касаются этой ситуации", - подчеркнул министр.

Он также попросил всех заинтересованных лиц, присутствовавших на общественных обсуждениях авиационных правил, предоставить письменные предложения относительно их усовершенствования, а в случае наличия явно дискриминационных требований – аргументировать, почему они являются таковыми.

Предложения, по словам В.Омеляна, необходимо внести до конца июня, поскольку в начале июля планируется провести еще одно заседание по их согласованию и обработке.

"Я хотел бы попросить вас изложить ваше профессиональное мнение относительно коммерческого использования беспилотников в тех сферах, где вы видите их практическое использование сегодня и в будущем. Тут, я считаю, не должно быть никаких ограничений в принципе, а если они и будут иметь место, то должны быть минимальны и максимально аргументированы", - уточнил министр инфраструктуры.

Он также высказал просьбу к ведомствам-участникам согласовательного процесса по получению разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины совместно с ИТ-специалистами министерства отработать такой алгоритм, чтобы система подачи согласовательных заявок была "мгновенной, прозрачной и без надрывов".

Как сообщалось, медиахолдинг "1+1 медиа" обеспокоен новыми ограничениями от Государственной авиационной службы на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов весом до 2 кг.

Также ТСН "1+1" сообщает о периодическом включении неизвестными спецслужбами систем глушения беспилотных летательных аппаратов над Киевом.

В Украине с 1 июня 2018 года вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов весом до 2 кг (часто использующихся СМИ для ведения съемки). Согласно правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 метров, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, то заявку следует подавать не позднее, чем за 10 дней до полета.