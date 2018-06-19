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08:32 19.06.2018

Трамп угрожает Китаю очередным масштабным повышением пошлин

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Трамп угрожает Китаю очередным масштабным повышением пошлин

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд, сообщил Белый дом.

Д.Трамп заявил, что если Пекин в ответ на ранее объявленное повышение американских пошлин на китайские товары предпримет новые шаги в аналогичном направлении, "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

В заявлении Белого дома говорится, что Д.Трамп уже дал указание торговому представителю США подготовить список китайских товаров, которые подпадут под новый виток роста пошлин

Белый дом указывает, что новые пошлины США "вступят в силу по завершении юридических процедур, если Китай не изменит своих действий, а также в том случае, если он будет продолжать введение новых тарифов сверх тех, о которых уже объявил".

Как сообщалось, в пятницу Д.Трамп уже объявил о введении 25-процентных пошлин на китайские товары стоимостью $50 млрд, Пекин ответил тем же в отношении импортируемых американских товаров.

При объявлении о дополнительных тарифах в пятницу Д.Трамп отметил, что "Китай не намерен менять свою несправедливую практику завладения американской интеллектуальной собственностью и технологиями, и вместо того, чтобы отказаться от такой практики, угрожает американским компаниям, рабочим и фермерам, которые не сделали ничего плохого".

Теги: #президент #сша #китай #угроза
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