На взятке в $4 тыс. задержан предприниматель пытавшийся незаконно приобрести земельный участок Минобороны

Военной прокуратурой Центрального региона Украины разоблачен и задержан на взятке в $4 тыс. предприниматель, который пытался незаконно приобрести земельный участок из состава земель Минобороны.

"15 июня 2018 под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачили заместителя директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины - председателя ликвидационной комиссии Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Указанное лицо настойчиво предлагало и передало часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме $1 тыс. начальнику квартирно-експлуатационного отдела г.Житомир подполковнику С", – написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook в ночь на субботу.

Разоблачение состоялось при участии следователей следственного управления ГУ Нацполиции в Житомирской области в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (Предложение или обещание должностному лицу неправомерной выгоды, а так же предоставление такой выгоды), в ходе контроля за совершением преступления.

Правоохранителями установлено, что правонарушитель С. в течение мая-июня 2018 предлагал подполковнику неправомерную выгоду за решение вопроса о согласовании границ земельного участка из состава земель обороны в пользу одного из предприятий путем изменения конфигурации данного земельного участка с внесением изменений комиссией КЭВ г. Житомир в акт инвентаризации и его утверждение.

"Сейчас указанное должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия", – написал А.Лысенко.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.