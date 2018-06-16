События

08:23 16.06.2018

На взятке в $4 тыс. задержан предприниматель пытавшийся незаконно приобрести земельный участок Минобороны

2 мин читать
На взятке в $4 тыс. задержан предприниматель пытавшийся незаконно приобрести земельный участок Минобороны

Военной прокуратурой Центрального региона Украины разоблачен и задержан на взятке в $4 тыс. предприниматель, который пытался незаконно приобрести земельный участок из состава земель Минобороны.

"15 июня 2018 под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачили заместителя директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины - председателя ликвидационной комиссии Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Указанное лицо настойчиво предлагало и передало часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме $1 тыс. начальнику квартирно-експлуатационного отдела г.Житомир подполковнику С", – написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook в ночь на субботу.

Разоблачение состоялось при участии следователей следственного управления ГУ Нацполиции в Житомирской области в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (Предложение или обещание должностному лицу неправомерной выгоды, а так же предоставление такой выгоды), в ходе контроля за совершением преступления.

Правоохранителями установлено, что правонарушитель С. в течение мая-июня 2018 предлагал подполковнику неправомерную выгоду за решение вопроса о согласовании границ земельного участка из состава земель обороны в пользу одного из предприятий путем изменения конфигурации данного земельного участка с внесением изменений комиссией КЭВ г. Житомир в акт инвентаризации и его утверждение.

"Сейчас указанное должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия", – написал А.Лысенко.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Теги: #земля #задержание #житомирская #украина #взятка #предприниматель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены почти 130 населенных пунктов

Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

Боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО в пятницу, без потерь

В Киеве во время проведения фестиваля MotoOpenFest продлят работу Метрополитена

Харьковские пограничники задержали женщину, которая пыталась тайком пронести в Украину почти 22 кг смеси для кальяна

Кличко: незаконная парковка обойдется в более тысячу грн

Во Львове предстанут перед судом 19 участников ОПГ, занимавшейся игорным бизнесом

В Харькове при получении взятки 75 тыс. грн задержан замначальника райотдела полиции

В направлении БПЛА СММ дальнего радиуса действия боевики стреляли и запускали ракеты зенитно-ракетного комплекса

В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Пентагона обвиняет Россию в попытке подорвать моральный авторитет США

Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского

В Киеве в воскресенье изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

В Конгрессе США рассматривают возможность увеличения суммы помощи Украине в 2019 году

Суд продлил на два месяца арест экс-нардепа Ефремова

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Манафорт взят под стражу

Усиленные патрули будут обеспечивать порядок на мероприятиях по случаю 4-й годовщины освобождения Мариуполя от НВФ

Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу

Наев проинспектировал обновленный блокпост "Лисичанск-Бахмут", вскоре в области откроют еще три поста

Житель Нікополя який інфікував за допомогою вірусу Petya близько 400 комп'ютерів, не прийшов на засідання суду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА