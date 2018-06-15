События

13:12 15.06.2018

На Донбассе за неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 9 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня

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На Донбассе за неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 9 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня

На Донбассе с сентября 2015 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 846 тыс. 649 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщил первый заместитель главы Специальной СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На минувшей неделе насилие, от которого 4 года страдает восточная Украина, не прекратилось. Наблюдатели зафиксировали около 9 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Всего с начала нашего мониторинга, сентября 2015 года, - 846 тыс. 649 случаев. Было выпущено 846 тыс. пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов, многие – в жилых районах или возле них. Во многих случаях они были выпущены из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено. Очевидно, это не было сделано", - сообщил А.Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что стороны не выполняют договоренности о разведении сил и средств и разминирования территорий.

"5 июня наш БПЛА зафиксировал 3 гаубицы калибром 122-мм в районе Софиевки, всего в 6-ти км от соприкосновения на неподконтрольной Киеву территории, где такого вооружения быть не должно. 7 июня мы зафиксировали БМП, спрятанную среди деревьев на подконтрольном Киеву участке, где запрещено присутствие военных и вооружения", - отметил первый замглавы СММ ОБСЕ.

Он также продемонстрировал фото территории возле н.п. Доломитное, где видно 3 противотанковых мины на подконтрольной Киеву территории и 500 – на неподконтрольной.

Теги: #обсе #донбасс #хуг
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