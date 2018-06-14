События

13:21 14.06.2018

Боевики продолжают обстрелы из тяжелого вооружения

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Боевики продолжают обстрелы из тяжелого вооружения

 С начала суток, 14 июня, боевики обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из тяжелого вооружения, пулеметов, гранатометов, пострадавших нет.

"В течение ночи противник из района населенного пункта Докучаевск применил тяжелое вооружение по нашим позициям вблизи Новотроицкого. Оккупанты выпустили по украинским защитникам 6 мин с запрещенных минометов 120-го калибра. Остальные обстрелы со стороны противника с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировалась ночью в районе Широкино и Лебединского", - сообщается на сайте Министерства обороны Украины в четверг.

Украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.

"Потерь от начала текущих суток в рядах наших войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #минобороны #обстановка #обстрелы
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