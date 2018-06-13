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20:04 13.06.2018

Апелляционный суд Киева вынес новый приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия Крысину – 5 лет тюрьмы

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Апелляционный суд Киева вынес новый приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия Крысину – 5 лет тюрьмы

Апелляционный суд Киева изменил приговор Юрию Крысину – одному из фигурантов в деле об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году, определив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

"Приговор Шевченковского районного суда Киева от 22 декабря 2017 года в отношении Крысина Ю.В. отменен в части назначения наказания и принят в указанной части новый приговор. Крысин Ю.В. признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - сообщила пресс-служба Апелляционного суда Киева по результатам апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы прокурора и представителей потерпевших.

В пресс-службе напомнили, что, согласно приговору Шевченковского райсуда Киева, Ю.Крысин был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Однако в соответствии со ст. 75 Уголовного кодекса Украины Ю.Крысин освобожден от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока (2 года) не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства, предусмотренные ст. 76 УК: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы. До вступления приговора в законную силу мера пресечения Ю.Крысину в виде личного обязательства оставлена без изменений.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы прокурора и представителей потерпевших удовлетворены частично. В частности, отменен приговор Шевченковского райсуда города и назначен новый - в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения.

Как сообщалось, 19 февраля 2014 года ночью в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

18 ноября 2015 года начальник управления спецрасследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что следователи собрали доказательства для уведомления о подозрении некоему Алиеву за совершение убийства журналиста В.Веремия во время событий на Майдане зимой 2014 года, и что этот Алиев сейчас "скрывается от следствия".

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Дж.Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

Вторым фигурантом в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Ю.Крысин.

Теги: #крысин #приговор
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