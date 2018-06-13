Представитель ОБСЕ в контактной группе говорит о сокращении числа жертв вооруженного конфликта на Донбассе по сравнению с прошлым годом

Количество жертв среди гражданского населения в результате конфликта на востоке Украины снизилось в два раза, заявил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Мартин Сайдик.

"Я хотел бы отметить несколько важных тенденций. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения", сказал М Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания группы.

По его словам, общее число жертв сократилось на 55%, число погибших - на 37%. "Но даже одна человеческая жертва - это слишком много, и к сожалению, в этом году детей (среди жертв - ИФ) на одного ребенка больше, чем в прошлом", - сказал М.Сайдик.