Суд снял с мэра Одессы Труханова почти все обязательства, в том числе разрешил выезжать за пределы Украины

Соломенский районный суд Киева снял практически все обязательства с мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в завладении средствами городского бюджета, оставив только одно – не общаться со свидетелями стороны обвинения, сообщил адвокат Г.Труханова Александр Лысак.

"Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении обязательства еще на два месяца, что вызвало недоумение, так как уже открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Суд учел это и снял все обязательства, оставив только одно – не общаться со свидетелями обвинения", - рассказал А.Лысак агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам адвоката, его подзащитному вернули загранпаспорта и разрешили выезд за границу.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

31 мая детективы НАБУ открыли восьми подозреваемым в деле и их защитникам материалы досудебного расследования для ознакомления.