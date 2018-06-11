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19:26 11.06.2018

Подготовительное заседание в деле по убийству Вороненкова назначено на 13 июня

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Подготовительное заседание в деле по убийству Вороненкова назначено на 13 июня

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова назначено на 13 июня 2018 года, сообщает Шевченковский районный суд города Киева.

"Отмеченное судебное заседание назначено на 11.00 в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: к.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А. Обвинительный акт в отмеченном уголовном производстве поступил в Шевченковский районный суд города Киева 11 июня 2018 года", - сообщается на странице суда в соцсети Facebook в понедельник.

Как отмечается в сообщении, речь идет о производстве по обвинению Ярослава Тарасенко, обвиняемого по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособничество в умышленном убийстве по корыстным мотивам, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, и Александра Лося, обвиняемого по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 УК.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, один из задержанных – Александр Лось – был вместе с Я.Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Я.Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

4 сентября заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что расследование убийства Д.Вороненкова в настоящее время почти завершено. В тот же день Ю.Луценко заявил, что заказчик этого убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины".

Теги: #вороненков #суд
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