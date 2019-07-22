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08:48 22.07.2019

В больнице в Ровненской области с пищевым отравлением остаются 32 человека, в том числе 5 детей – ГСЧС

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В пгт. Мизоч Здолбуновского района Ровненской области в больнице с признаками пищевого отравления остаются 32 человека, в том числе пять детей.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 утра понедельника в Здолбуновской районной больнице с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 32 человека (из них 5 детей), которые побывали 13 июля на свадьбе в кафе "Гурман" в пгтМизоч.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт.Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).

Теги: #дети #ровенская #отравление
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