В больнице в Ровненской области с пищевым отравлением остаются 32 человека, в том числе 5 детей – ГСЧС

В пгт. Мизоч Здолбуновского района Ровненской области в больнице с признаками пищевого отравления остаются 32 человека, в том числе пять детей.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 утра понедельника в Здолбуновской районной больнице с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 32 человека (из них 5 детей), которые побывали 13 июля на свадьбе в кафе "Гурман" в пгтМизоч.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт.Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).