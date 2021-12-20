Объем выдачи "доступных кредитов" ОТП Банком за 2 месяца вырос на треть – глава правления

Объем выдачи ОТП Банком (Киев) кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с середины октября по середину декабря на 33,4% – до 75 млрд грн, сообщил глава правления банка Владимир Мудрый.

"Два месяца назад объем выдачи кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" был 56 млрд грн, а сейчас уже свыше 75 млрд грн: почти 20 млрд грн за такой короткий период времени свидетельствует о том, что программа работает", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, программа дала уверенность в том, что можно брать кредиты в банках под достаточно понятный процент и создала понимание, что для получения кредитов необходимо предоставить прозрачную отчетность.

Кроме того, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" уравняла банки, потому что теперь в каждом банке можно взять кредит по одинаковой ставке. "И тут на первый план выходит профессионализм: банки начинают уже конкурировать не просто ценой, а очень многими факторами", – пояснил глава правления.

"Теперь с нетерпением ожидаем вступления в силу нововведений о расширении программы на лизинг и ФЛП", – добавил Мудрый.