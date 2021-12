Уолл-стрит завершает неделю на минорной ноте

Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают результаты заседаний крупнейших центробанков мира и следят за корпоративными новостями.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году. Кроме того, Банк Англии первым среди ведущих центробанков мира повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%.

Между тем Эндрю Бреннер из NatAlliance Securities считает, что резкое снижение рынка акций США вызвано скорее не опасениями ужесточения денежно-кредитной политики, а иными причинами. В частности, он указывает на то, что на пятницу выпал так называемый день "четверного колдовства" (Quadruple Witching Day), когда истекают фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день зачастую наблюдается повышенная волатильность на рынке.

"Нет совершенно никаких новостей, способных вызвать снижение акций. Это явно не ставки и не инфляция", - сказал он.

Сильное снижение в пятницу демонстрируют бумаги финансовых компаний. Котировки банков Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) падают на 3,6% и 2,7% соответственно, платежных систем American Express Co. (SPB: AXP) и Visa Inc. (SPB: V) - на 3,2% и 2,5%.

Котировки американского оператора сетевых ресторанов Darden Restaurants (SPB: DRI) опускаются на 3,8%. Компания опубликовала сильную квартальную отчетность, но дала слабый годовой прогноз и сообщила, что её гендиректор Юджин Ли уйдет в отставку в мае следующего года.

Капитализация фармкомпании Johnson & Johnson (SPB: JNJ) снизилась на 2,8% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали гражданам прививаться вакцинами от коронавируса производства Pfizer или Moderna вместо прививок вакциной J&J из-за рисков образования тромбов.

Между тем акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочили в ходе торгов на 7,5% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний превзошла ожидания рынка по показателям скорректированной прибыли и выручки, а также улучшила свой годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 упал на 1,44% - до 35379,25 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 1,09% - до 4617,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,72% и составил 15071,37 пункта.