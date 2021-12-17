Глава "Нафтогаза" предупредил о невозможности долго покрывать большой разрыв между рыночной и текущей бытовой ценой газа

Разрыв между рыночной (45 грн/куб. м) и текущей ценой природного газа для населения и теплокоммунэнерго (около 8 грн/куб. м) настолько велик, что в случае его длительного сохранения НАК "Нафтогаз Украины" утратит способность покрывать его за счет собственных ресурсов, заявил глава правления Юрий Витренко.

"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями – с украинцами", – сказал Витренко в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу.

Глава правления отметил, что фактическая экономия украинских потребителей от получения сегодня газа ниже рыночной цены – "это все ресурс "Нафтогаза". "Эта разница колоссальная – это десятки миллиардов гривень только этого отопительного сезона", – подчеркнул Витренко.

Отвечая на вопрос о возможных проблемах в ходе этого отопительного сезона, глава "Нафтогаза" признал, что "если в феврале в Украине две недели будут морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы". В то же время, по его словам, данная ситуация не является уникальной для страны.

По его словам, запасы газа в украинских хранилищах сегодня сейчас больше обычных, в частности, на 1 января 2022 года они прогнозируются на уровне на 3% больше, чем средние запасы в 2015-2019 гг.

Как сообщалось, нынешние годовые контракты для населения действуют до 1 мая 2022 года.

Спотовая цена газа в Европе вечером 16 декабря снова взлетела до $1641 за тысячу кубометров (139,79 евро за МВт*ч) после обновления прогноза погоды в регионе до более суровых значений и новостей о задержке сертификации "Северного потока-2". Однако если ранее взлеты спотовой цены не так сильно затрагивали стоимость фьючерсов на период после этого отопительного сезона, то теперь их цена на весь следующий год и отопительный сезон превышает $800 за тысячу кубометров или 21,6 грн за кубометр.