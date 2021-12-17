Первые 500 млн грн уже направлены на выплаты по 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка" - премьер

Первые 500 млн грн уже направлены на выплаты по 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера первые 500 млн грн тестировщики программы уже получили, а с 19 декабря каждый (вакцинированный - ИФ) украинец сможет получить 1 тыс. грн", – сказал он с парламентской трибуны в рамках часа вопросов к правительству.

Как сообщалось, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк первые присоединились к программе "еПоддержка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным гражданам. Отмечалось, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

ПриватБанк и Ощадбанк 15 декабря запустили возможность открытия карточек в рамках проекта "еПоддержка". Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дия" подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карточки для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы карточки будут действовать четыре месяца со дня получения средств. Соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за этот период.

Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Ранее премьер заявлял, что вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах страны более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.